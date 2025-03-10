В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Песков: Россия обеспокоена проявлениями насилия в Сирии
Проявления насилия на сирийской территории вызывают обеспокоенность у российской стороны, это необходимо рассматривать в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в ООН», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, этот вопрос требует срочного рассмотрения. Также необходимо сделать так, чтобы закончить проявления этого насилия, заключил он.
Ранее новые сирийские власти пообещали осудить виновных в расправах над мирными жителями. Между тем Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по этой теме.