Песков: Россия обеспокоена проявлениями насилия в Сирии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в ООН», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос требует срочного рассмотрения. Также необходимо сделать так, чтобы закончить проявления этого насилия, заключил он.

Ранее новые сирийские власти пообещали осудить виновных в расправах над мирными жителями. Между тем Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по этой теме.