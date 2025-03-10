В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи
Войска группировки «Север» применили ударный дрон для уничтожения укрывшихся в здании боевиков ВСУ, когда те пытались скрыться после бегства из Суджи, сообщило Минобороны.
Российские военнослужащие из группировки войск «Север» применили ударный беспилотник для ликвидации украинских боевиков, которые укрылись в здании после бегства из населенного пункта Суджа в Курской области, передает ТАСС. По данным Минобороны, разведывательное подразделение обнаружило движение живой силы ВСУ с помощью дрона.
Во время бегства значительного количества украинских боевиков из Суджи, они попытались скрыться в одном из зданий. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара.
Цель была уничтожена ударным беспилотником, который поразил здание с боевиками ВСУ, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Минобороны отметило, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв, что подтвердило уничтожение цели.
Напомним, российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области и уничтожили свыше 340 украинских военных, включая два танка и семь боевых машин пехоты.