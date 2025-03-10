В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
США обещали не оказывать военную помощь России
США не станут оказывать России военную помощь, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», – приводит слова Рубио New York Times.
Он сообщил, что, скорее всего, обсудит в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если США поверят, что Украина серьезно настроена на мир, пояснил Рубио.
Напомним, по его словам, Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России. США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.