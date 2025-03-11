Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.13 комментариев
ЦБ выявил признаки замедления роста цен в России
ЦБ опубликовал данные о замедлении роста цен в России
Банк России обнаружил признаки замедления роста цен в февральской статистике, но для достижения устойчиво низкой инфляции потребуется длительный период жесткой монетарной политики.
Банк России, по данным их бюллетеня «О чем говорят тренды», сообщил, что февральская статистика указывает на формирование тренда к замедлению роста цен. Как передает ТАСС, для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента необходимо более значительное замедление текущих темпов роста цен.
В документе отмечается, что для этого требуется сдержанный рост потребительской активности и опережающее увеличение производительности труда относительно реальных зарплат.
Банк России также подчеркивает, что для достижения устойчиво низкой инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий, которые помогут стабилизировать экономическую ситуацию.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения ставки Банка России до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране усиливаются факторы, способствующие замедлению инфляции, включая охлаждение кредитования и рост сберегательной активности населения.