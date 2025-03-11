ЦБ выявил признаки замедления роста цен в России

ЦБ опубликовал данные о замедлении роста цен в России

Tекст: Ольга Иванова

Банк России, по данным их бюллетеня «О чем говорят тренды», сообщил, что февральская статистика указывает на формирование тренда к замедлению роста цен. Как передает ТАСС, для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента необходимо более значительное замедление текущих темпов роста цен.

В документе отмечается, что для этого требуется сдержанный рост потребительской активности и опережающее увеличение производительности труда относительно реальных зарплат.

Банк России также подчеркивает, что для достижения устойчиво низкой инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий, которые помогут стабилизировать экономическую ситуацию.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения ставки Банка России до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране усиливаются факторы, способствующие замедлению инфляции, включая охлаждение кредитования и рост сберегательной активности населения.