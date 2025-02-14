Набиуллина: Факторы для замедления инфляции в России набирают силу

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ России Набиуллина заявила о начале усиления факторов, способствующих замедлению инфляции, передает ТАСС. По ее словам, продолжается охлаждение кредитования на фоне роста сберегательной активности среди населения.

В ходе обсуждения Набиуллина отметила, что инфляция продолжает оставаться высокой. «Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень», – подчеркнула она.

Напомним, ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

Ранее ЦБ заявил о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%.