Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Набиуллина: Факторы для замедления инфляции в России набирают силу
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране усиливаются факторы, способствующие замедлению инфляции, включая охлаждение кредитования и рост сберегательной активности населения.
На пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ России Набиуллина заявила о начале усиления факторов, способствующих замедлению инфляции, передает ТАСС. По ее словам, продолжается охлаждение кредитования на фоне роста сберегательной активности среди населения.
В ходе обсуждения Набиуллина отметила, что инфляция продолжает оставаться высокой. «Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень», – подчеркнула она.
Напомним, ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.
Ранее ЦБ заявил о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%.