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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    11 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 01:23 • Новости дня

    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

    1 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на недавнюю перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским, использовав отрывок из фильма «Собачье сердце».

    Захарова разместила фрагмент, где профессор Преображенский отчитывает Шарикова за его поведение. Дипломат сопроводила видео подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

    До этого Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    1 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Программа «Время героев» за год обучила 83 ветерана СВО для госслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

    На сайте программы указано, что в первый поток вошли 83 участника, отобранные по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу, и приступили к обучению 27 мая 2024 года.

    Среди участников программы 21 человек награжден Золотой звездой Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа поддерживает тех, кто проявил верность Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Он отметил рвение участников и их ответственный подход к обучению.

    За время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения, в том числе такие, как Герой ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, ставший врио главы Тамбовской области. Лидирующие позиции, по словам руководителя программы Марии Костюк, должны принадлежать тем, кто доказал свою верность стране.

    Участники программы освоили модули по государственной политике и управлению, экономике и инвестициям, а также прошли стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

    Среди спикеров были представители администрации президента, члены правительства и главы регионов. Участники проходят стажировки в ключевых государственных органах.

    Более 65 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе, и сейчас идет дополнительный отбор для формирования второго потока.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    1 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе

    Судно с британскими наемниками ВСУ и военным грузом поражено в Одессе

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, перевозившее, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, украинские СМИ пишут о двух погибших, однако Лебедев заявил, что найдено 13 погибших, а поиски продолжаются.

    Лебедев уточнил, что судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), предположительно из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, техника предназначалась для атаки на Крым.

    Украинские СМИ ранее сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги, а местные власти заявляли о повреждении портовой инфраструктуры.

    Ранее в районе порта Черноморск в Одесской области Украины произошли мощные взрывы. На этой неделе в пригороде Одессы было зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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    1 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    New York Post: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Владимира Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме, пишет New York Post.

    По данным издания, 20 февраля в Киеве Зеленский и Келлог обсудили соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи стороны договорились о его заключении, но Ермак предложил подписать документ в США с участием Трампа.

    В статье говорится, что Келлог был готов покинуть Украину без подписанного соглашения, которое он планировал представить Трампу.

    Тем не менее, офис Зеленского в последний момент изменил позицию и доставил необходимые документы к поезду, на который садился Келлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (12)
    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    1 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме призвала к срочным политическим мерам и разблокировке Бундестагом 3 млрд евро помощи Украине для укрепления безопасности в Европе.

    Бербок заявила о необходимости быстрого реагирования после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настаивает на принятии срочных политических мер, чтобы укрепить безопасность в Европе. Бербок считает, что Бундестаг должен разблокировать 3 млрд евро помощи Украине и расширить поддержку Киева, передает ТАСС.

    По ее словам, Германия должна взять инициативу, несмотря на переходный период формирования нового правительства. Она призвала все демократические партии содействовать быстрому принятию решений в сотрудничестве с Францией, Британией и Польшей. Министр отметила, что на саммите ЕС 6 марта должно быть принято решение о финансовом пакете для Украины.

    Бербок также указала на необходимость укрепления европейской обороноспособности в свете изменений в политике США. По ее мнению, Европа должна защищать свои интересы и ценности, включая расширение противовоздушной обороны Украины и поставки оружия.

    Между тем, президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с президентом США после их конфликта в Белом доме. По мнению польского лидера, США являются единственной силой, способной разрешить украинский конфликт, в то время как Минские соглашения и работа Нормандской четверки не принесли результатов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

    Коментарии (14)
    1 марта 2025, 21:21 • Новости дня
    Ударом «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области уничтожены 150 бойцов ВСУ и иностранные инструкторы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные осуществили удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что в результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, из которых до 30 человек являлись иностранными инструкторами.

    Указанный полигон использовался для подготовки военнослужащих 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что эта операция была частью продолжающихся военных действий в регионе. Применение ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить точные и мощные удары по ключевым военным объектам противника.

    Ранее российские войска уничтожили ракетным ударом ОТРК «Искандер» замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области.

    В Минобороны сообщали, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине.

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    1 марта 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков заметил, что Зеленский «выглядит не очень»
    Песков заметил, что Зеленский «выглядит не очень»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным высказал свое мнение о внешнем виде Зеленского, отметив, что последний визуально выглядит «не очень», передает ТАСС.

    «Но надо спрашивать у него», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, не кажется ли Пескову, что Зеленский чувствует себя загнанным в угол.

    Вопрос о самочувствии украинского лидера остался открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Пользователи соцсетей расслышали матерную ругань Зеленского во время конфликта с Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

    Коментарии (7)
    1 марта 2025, 15:51 • Новости дня
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    @ Shawn Thew/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 28 февраля, был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В Telegram-канале ведомства указано, что визит Зеленского в США стал полнейшим политическим и дипломатическим провал. В ведомстве подчеркнули, что такое «хамское поведение» Зеленского в Вашингтоне ставит под угрозу мировое сообщество и подтверждает его репутацию как поджигателя войны.

    «Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», – подчеркнула Захарова.

    МИД напомнил, что именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по мирному урегулированию в 2022 году.

    Вместо этого он использовал манипуляции и ложь для оправдания военных действий и получения помощи от Запада. В результате, как отметила дипломат, Зеленский стал символом политической и нравственной деградации, стремясь лишь сохранить свою власть.

    Визит Зеленского в Белый дом, как указывает МИД, сопровождался «отрезвляющей взбучкой» от президента США. Это, по ее мнению, подчеркивает слабость европейских лидеров, которые продолжают поддерживать главу Украины, утратившего связь с реальностью.

    «Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – заметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛДЯ, западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

    Коментарии (17)
    1 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским

    Уолтц заявил, что команда президента США единогласно решила прекратить переговоры с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Дональда Трампа единогласно рекомендовала ему прекратить переговоры сВладимиром Зеленским после перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, передает ТАСС.

    «После такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», – отметил Уолтц.

    По его словам, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины». Однако, как отметил помощник президента США, Зеленский не дал четкого сигнала о желании остановить боевые действия, что огорчило и разозлило американского президента.

    Он добавил, что после инцидента украинский посол и советники Зеленского просили продолжить переговоры, но украинский лидер выбрал продолжение спора.

    Уолтц также выразил мнение, что Зеленский привык к безусловной поддержке Вашингтона, что, по словам помощника, мало соответствовало новому подходу администрации Трампа.

    «Он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», – подчеркнул Уолтц, добавив, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

    Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Коментарии (9)
    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.

    Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.

    Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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