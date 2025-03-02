Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.