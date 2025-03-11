Официальный курс ЦБ доллара на среду упал ниже 87 рублей

Tекст: Ольга Иванова

Центральный банк России установил на среду новый курс иностранных валют. Курс юаня снизился на 23,4 копейки, составив 11,8458 рубля. Курс доллара упал на 1,82 рубля, остановившись на отметке 86,5669 рубля. В то же время курс евро увеличился на 1,78 рубля, достигнув 93,6639 рубля, передает РИА «Новости».

ЦБ РФ изменил методику установления курсов валют с 27 декабря прошлого года. Теперь курсы иностранных валют определяются на основе объединенной информации биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Ранее внебиржевой курс доллара, ориентирующийся на курс юаня, впервые с февраля опустился ниже 85 рублей, достигнув 84,92 рубля.