Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.16 комментариев
Официальный курс ЦБ доллара на среду упал ниже 87 рублей
Официальный курс юаня, установленный ЦБ РФ на среду, составил 11,85 рубля, курс доллара снизился на 1,82 рубля до 86,57 рубля.
Центральный банк России установил на среду новый курс иностранных валют. Курс юаня снизился на 23,4 копейки, составив 11,8458 рубля. Курс доллара упал на 1,82 рубля, остановившись на отметке 86,5669 рубля. В то же время курс евро увеличился на 1,78 рубля, достигнув 93,6639 рубля, передает РИА «Новости».
ЦБ РФ изменил методику установления курсов валют с 27 декабря прошлого года. Теперь курсы иностранных валют определяются на основе объединенной информации биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Ранее внебиржевой курс доллара, ориентирующийся на курс юаня, впервые с февраля опустился ниже 85 рублей, достигнув 84,92 рубля.