Нарышкин оценил заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Не исключено, что ситуация с отравлением российского блогера Алексея Навального может оказаться фальсификацией, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя соответствующее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Если президент Лукашенко такое заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я, со своей стороны, вполне допускаю это», – передает слова Нарышкина РИА «Новости».

Он также не исключил, что ситуация с Навальным была провокацией западных спецслужб.

«Вчерашнее заявление представителей властей Германии вызывает больше вопросов, чем ответов. Наши врачи провели доскональную экспертизу и гарантировали, что на тот период, когда Алексей Навальный находился на территории РФ, у него не присутствовало никаких следов отравляющих веществ. Повторяю, вопросов с нашей стороны больше, чем ответов», – отметил глава СВР.

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией, и пообещал передать запись российским спецслужбам.

В Кремле заявили, что пока не располагают деталями относительно заявления президента Белоруссии.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.