В Кремле оценили заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального

У Кремля пока нет деталей относительно заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления российского блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не располагаем деталями», – ответил Песков ТАСС на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином, из которого, как утверждает глава республики, следует, что отравление Навального является фальсификацией.

Кроме того, слова Лукашенко отказались комментировать также в МИД Польши. «Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказываемые главами других государств», – заявили в польском ведомстве.

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией и пообещал передать запись российским спецслужбам.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.