В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

В Кремле считают, что главное, чтобы на ситуацию в Белоруссию не было никакого влияния и вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», – добавил пресс-секретарь главы государства.



Песков подчеркнул необходимость сохранения ситуации в рамках правового поля.

«Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог», – отметил представитель Кремля.

«Белоруссия – это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ – братский нам народ», – подчеркнул Песков.



Он также ответил на вопрос о том, в какой ситуации Россия могла бы подумать о возможности оказания Белоруссии помощи в рамках ОДКБ.



«Здесь гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Еще раз повторяю, белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», – ответил Песков.

«Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», – отметил представитель Кремля.

На вопрос о том, как Кремль прокомментируют информацию в СМИ о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники, Песков сказал, что «российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН, так как только сам Минск может решить проблемы в республике.