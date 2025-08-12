Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.11 комментариев
Правительство запланировало дать военным судам новые полномочия
Кабмин предложил распространить военные суды на военнослужащих без гражданства
Российские власти готовят законопроект, позволяющий военным судам рассматривать дела военнослужащих без гражданства, что связано с правовой лакуной.
Правительство России намерено в феврале следующего года внести в Госдуму законопроект, который предоставит военным судам полномочие судить военнослужащих Вооруженных сил России без гражданства, передает ТАСС.
Министерство юстиции подготовит проект изменений в федеральный конституционный закон «О военных судах» к октябрю. Эта инициатива возникла после принятия закона, разрешающего лицам без гражданства заключать контракты на службу в армии.
В ведомстве пояснили, что действующее законодательство не предусматривало порядок судебного разбирательства по делам военнослужащих-апатридов, и возникла «правовая лакуна».
Федеральные конституционные законы могут быть приняты только большинством в две трети Госдумы и тремя четвертями Совета Федерации. Президент не вправе накладывать вето, а может только обратиться в Конституционный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, студент-архитектор из Того Коффи Гастон получил гражданство России после участия в спецоперации на Украине.
Американский военнослужащий Тейлор Ли был арестован в США по обвинению в попытке передачи секретных данных о танках M1A2 Abrams лицу, которого он считал российским разведчиком.
Паспорт гражданина России вручили также уроженцу Казахстана, который получил ранение во время спецоперации на Украине.