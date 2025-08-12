Правительство запланировало дать военным судам новые полномочия

Кабмин предложил распространить военные суды на военнослужащих без гражданства

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России намерено в феврале следующего года внести в Госдуму законопроект, который предоставит военным судам полномочие судить военнослужащих Вооруженных сил России без гражданства, передает ТАСС.

Министерство юстиции подготовит проект изменений в федеральный конституционный закон «О военных судах» к октябрю. Эта инициатива возникла после принятия закона, разрешающего лицам без гражданства заключать контракты на службу в армии.

В ведомстве пояснили, что действующее законодательство не предусматривало порядок судебного разбирательства по делам военнослужащих-апатридов, и возникла «правовая лакуна».

Федеральные конституционные законы могут быть приняты только большинством в две трети Госдумы и тремя четвертями Совета Федерации. Президент не вправе накладывать вето, а может только обратиться в Конституционный суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, студент-архитектор из Того Коффи Гастон получил гражданство России после участия в спецоперации на Украине.

Американский военнослужащий Тейлор Ли был арестован в США по обвинению в попытке передачи секретных данных о танках M1A2 Abrams лицу, которого он считал российским разведчиком.

Паспорт гражданина России вручили также уроженцу Казахстана, который получил ранение во время спецоперации на Украине.