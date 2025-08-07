Военного в США обвинили в попытке обменять данные о танках на гражданство России

Tекст: Антон Антонов

Ведомство со ссылкой на расследование ФБР заявило, что «Ли, предположительно, пытался передать засекреченные военные данные об уязвимостях американских танков», передает РИА «Новости».

За передачу информации он, по версии властей США, рассчитывал получить российское гражданство и данные хотел передать «человеку, которого считал офицером российской разведки».

По данным министерства, в июле 2025 года Ли встретился с неизвестным лицом, которого он, предположительно, принимал за представителя российского правительства, и передал ему SD-карту с данными о технических характеристиках танка M1A2 Abrams, других бронемашин, а также сведениями о военных операциях американской армии.

Позже обвиняемый, по версии следствия, доставил аппаратный компонент для танка M1A2 Abrams на склад в Эль-Пасо, штат Техас, для передачи неизвестномулицу. В документах обвинения подчеркивается, что Ли с мая 2025 года целенаправленно искал способы передачи секретных данных России и имел доступ к информации особой важности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что власти США раскрыли попытку передачи секретной информации специалистом РУМО представителю другой страны, за которого выдавал себя агент ФБР.