Сотрудника Пентагона задержали при передаче секретов иностранному государству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытку передачи секретной информации пресекли сотрудники ФБР, передает РИА «Новости». Сообщается, что 28-летний Натан Вилас Латч из разведывательного управления минобороны США пытался передать документы иностранному государству.

Прокуроры заявили, что Латч был арестован в общественном парке в Виргинии, где оставил флешку с секретными материалами. На ней находилось сообщение от Латча и несколько документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно».

В заявлении минюста говорится: «Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».

Американский минюст не сообщил, какое именно государство фигурировало в деле, уточнив только, что оно является дружественным или союзным США. Следствие считает, что Латч хотел получить гражданство этой страны и не рассчитывал на улучшение ситуации в Соединенных Штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США прослушивали руководство Южной Кореи. Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Владимиром Зеленским. Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия».