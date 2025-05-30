Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Сотрудника Пентагона задержали при передаче секретов иностранному государству
Власти США раскрыли попытку передачи секретной информации специалистом РУМО представителю другой страны, за которого выдавал себя агент ФБР.
Попытку передачи секретной информации пресекли сотрудники ФБР, передает РИА «Новости». Сообщается, что 28-летний Натан Вилас Латч из разведывательного управления минобороны США пытался передать документы иностранному государству.
Прокуроры заявили, что Латч был арестован в общественном парке в Виргинии, где оставил флешку с секретными материалами. На ней находилось сообщение от Латча и несколько документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно».
В заявлении минюста говорится: «Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».
Американский минюст не сообщил, какое именно государство фигурировало в деле, уточнив только, что оно является дружественным или союзным США. Следствие считает, что Латч хотел получить гражданство этой страны и не рассчитывал на улучшение ситуации в Соединенных Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США прослушивали руководство Южной Кореи. Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Владимиром Зеленским. Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия».