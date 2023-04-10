В США выразили опасения, что утечка секретных данных подорвет доверие союзников

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

Одесситы ждут возможности вернуться к привычной жизни, но уже в составе России Денис Петров/РИА Новости
В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о «декоммунизации», который запретил демонстрацию Знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям
    CNN: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретных документов Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления В Польше испугались возможности войны с Россией Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом
    Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
    В ДНР рассказали об уничтоженных украинских диверсантах Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области применили слезоточивый газ против прихожан В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента с британским самолетом Стартовало производство первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей

    Главная тема


    Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

    специальная операция


    Сделан прогноз о скором истощении систем ПВО Украины

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    Президент Грузии предложила переделать мемориал павшим в Великой Отечественной

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    Байден намерен сжечь еще одну страну

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    безрезультатные переговоры


    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    реформа образования


    Джомарт Алиев: Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

    проблемы демографии


    Ирина Алкснис: Человечество теряет инстинкт размножения

    исполнительницы теракта


    Владислав Исаев: Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

    на ваш взгляд


    Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?

    В США выразили опасения, что утечка секретных данных подорвет доверие союзников

    CNN: Американские чиновники опасаются, что утечка секретных данных подорвет доверие союзников

    10 апреля 2023, 09:19

    Текст: Александра Юдина

    Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.

    По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».

    «Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.

    Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.

    Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в СШАпредупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.

    Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
    		   
    9 апреля 2023, 21:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

    Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

    Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.

    Коментарии (38)
    СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
    Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
    		   
    9 апреля 2023, 18:25
    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
    Текст: Ольга Иванова

    Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.

    Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.

    Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.

    Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.

    Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.

    Коментарии (44)
    Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область

    9 апреля 2023, 16:59

    Текст: Ольга Иванова

    Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.

    В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных. 

    Коментарии (17)
    В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
    Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
    		   
    10 апреля 2023, 03:57
    Фото: Carsten Reisinger/
    imagebroker.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».

    Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.

    Коментарии (26)
    Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки c Россией
    Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали
    		   
    9 апреля 2023, 13:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

    Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

    Коментарии (50)
    В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину

    9 апреля 2023, 18:56

    Текст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

    Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости».

    Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками.

    Коментарии (19)
    В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
    WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
    		   
    10 апреля 2023, 00:59
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.

    Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».

    Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    Коментарии (9)
    В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией

    9 апреля 2023, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.

    Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».

    Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.

    Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.

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    Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом
    Патриарх Кирилл: К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей

    9 апреля 2023, 23:57

    Текст: Антон Никитин

    К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    После литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал участникам трапезы, что ушла ложная дипломатия эпохи разрядки, во время которой ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. При этом патриарх подчеркнул, что народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей, передает РИА «Новости».

    Патриарх выразил уверенность, что к военному противостоянию России с Западом привело понимание полного отсутствия общих ценностей. При этом он указал, что с самим противостоянием Россия не связывает ничего материального, и в этом – свидетельство правоты ее позиции, так как мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей, мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два, мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами, мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни.

    Напомним, в новой Концепции внешней политики России, утвержденной 31 марта указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, получение односторонних экономических преимуществ, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.

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    Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
    Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны

    9 апреля 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны.

    Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).

    В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».

    Коментарии (5)
    Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию
    Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся

    9 апреля 2023, 12:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке».

    Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев».

    «Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова.

    Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине.

    Коментарии (4)
    Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области применили слезоточивый газ против прихожан

    9 апреля 2023, 21:55

    Текст: Ольга Иванова

    Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский применили слезоточивый газ против прихожан собора, сообщил Союз православных журналистов.

    Кроме того, отмечается, что протестующие толкнули прихожанку, она оказалась в больнице с переломом бедра, передает РИА «Новости».

    Ранее УПЦ сообщила, что в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области происходит новая попытка силового захвата собора Александра Невского.

    Коментарии (10)
    ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных
    		   
    9 апреля 2023, 16:34
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 украинских военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

    Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

    В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР.

    До 55 украинских военных уничтожено, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 украинских бойцов, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны.

    «За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.

    В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

    Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Также было перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.

    Коментарии (18)
    Глава УПЦ провел службу на улице у Киево-Печерской лавры
    		   
    9 апреля 2023, 16:41
    Фото: Українська Православна Церква/YouTube
    Текст: Ольга Иванова

    Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом.

    Соответствующее видео РИА «Новости» предоставили очевидцы.

    На видео запечатлено большое количество прихожан канонической Церкви, многие из которых молились на коленях. Также среди прихожан было замечено большое количество детей.

    Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

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    Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
    Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
    		   
    10 апреля 2023, 08:28
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».

    Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.

    После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.

    В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».

    Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам. 

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