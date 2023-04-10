СМИ: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретных документов

CNN: Киев пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Неназванный источник американского телеканала, якобы близкий к Владимиру Зеленскому, выступил с утверждением, что Киев уже изменил некоторые свои военные планы из-за утечки информации. При этом телеканал никак не уточняет, в чем именно заключаются изменения военных планов и какого они масштаба, передает РИА «Новости».

Накануне основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин поделился данными, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тыс. человек. При этом в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.