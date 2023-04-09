СМИ: США прослушивали руководство Южной Кореи

NYT: Документы Пентагона свидетельствуют, что США прослушивали чиновников Южной Кореи

Появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что США прослушивали чиновников Южной Кореи, сообщили СМИ.

Сеул, который ранее согласился продать Вашингтону артиллерийские снаряды, настаивал на том, что их «конечным потребителем» будут американские военные, хотя помощники южнокорейского президента Юн Сок Еля беспокоились, что американцы перенаправят эти снаряды Киеву, передает РИА «Новости».

Как сообщила газета New York Times, согласно секретным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство «погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем» снарядов.

Издание отмечает, что секретный отчет основан на данных радиотехнической разведки и говорит о том, что «США шпионили за одним из своих главных союзников в Азии».

Ранее в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что утечка в сеть секретных документов США по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона.

Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.

Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.