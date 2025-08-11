Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Раненый в зоне СВО африканец-архитектор получил российское гражданство
Приехавший из Того студент-архитектор Коффи Гастон, который добровольно подписал контракт с Минобороны и был ранен в зоне спецоперации на Украине, получил гражданство России.
Гастон приехал в Россию учиться на архитектора, затем подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Во время участия в спецоперации он был ранен и сейчас находится в Иркутске, где восстанавливается после полученных травм.
Хотя у иностранца пока есть языковые трудности, его поступок вызывает уважение – африканец «полностью заслужил» паспорт, сражаясь бок о бок с российскими военными, отмечается в публикации.
Авторы канала считают, что именно такие примеры реального вклада в общество должны формировать ценность российского гражданства для иностранцев. Также отмечается, что при легкодоступности паспортов возникает риск притока мигрантов, не заинтересованных в интеграции, которые могут создавать этнокриминальные анклавы.
В завершение авторы пожелали Гастону успешной интеграции в российское общество и выразили уверенность, что со временем он освоит сложный русский язык.
В июле участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт.
В феврале в Томске 22-летний уроженец Алжира, участник специальной военной операции, получил российский паспорт.