Раненый в зоне СВО африканец-архитектор получил российское гражданство

Tекст: Валерия Городецкая

Гастон приехал в Россию учиться на архитектора, затем подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Во время участия в спецоперации он был ранен и сейчас находится в Иркутске, где восстанавливается после полученных травм.

Хотя у иностранца пока есть языковые трудности, его поступок вызывает уважение – африканец «полностью заслужил» паспорт, сражаясь бок о бок с российскими военными, отмечается в публикации.

Авторы канала считают, что именно такие примеры реального вклада в общество должны формировать ценность российского гражданства для иностранцев. Также отмечается, что при легкодоступности паспортов возникает риск притока мигрантов, не заинтересованных в интеграции, которые могут создавать этнокриминальные анклавы.

В завершение авторы пожелали Гастону успешной интеграции в российское общество и выразили уверенность, что со временем он освоит сложный русский язык.

В июле участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт.

В феврале в Томске 22-летний уроженец Алжира, участник специальной военной операции, получил российский паспорт.