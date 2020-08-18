Россия призвала СБ ООН позволить Белоруссии самой разобраться с кризисом

Внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН, так как только сам Минск может решить проблемы в республике, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытых консультаций Совбеза, состоявшихся во вторник по инициативе Эстонии и США.

«[На встрече] мы отметили, что ситуация в этой стране не является темой для обсуждения в Совете Безопасности. Россия подчеркнула, что только сами белорусы без иностранного вмешательства могут решить проблемы в своей стране», – написал он в своем Twitter.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

В то же время белорусская оппозиция получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».