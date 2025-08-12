Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).11 комментариев
ВСУ нанесли одиннадцать ударов по ДНР за сутки
ВСУ совершили одиннадцать атак по горловскому направлению в ДНР
В результате украинских атак по территории ДНР были повреждены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские лица.
Одиннадцать вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за последние сутки совершили украинские военные, передает ТАСС. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
В сообщении уточняется: «11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ТАСС). Поступили сведения о гибели двух и ранении четырех гражданских лиц».
Все атаки были зафиксированы в горловском направлении. В результате обстрелов были повреждены жилое домостроение, автомобиль скорой медицинской помощи, легковой автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по Горловке повредили автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения. Вооруженные силы Украины начали хаотичные обстрелы Часова Яра сразу после отступления. В результате обстрелов пострадали мирные жители.