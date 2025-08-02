ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления

Tекст: Вера Басилая

По словам Гагина, ВСУ начали хаотичные артиллерийские и беспилотные обстрелы Часова Яра после своего отступления, чтобы воспрепятствовать российской армии закрепиться в городе и оказать помощь оставшимся мирным жителям, передает ТАСС.

Гагин подчеркнул, что Часов Яр был одним из ключевых укрепрайонов противника на этом участке фронта. Он отметил, что после ухода украинских военных из города начались беспорядочные и бесцельные атаки, в результате которых страдают и мирные жители, оставшиеся в самом населенном пункте.

Эксперт добавил, что в городе уже работают различные силовые структуры, организовавшие поиск мирных жителей для оказания им помощи. Кроме того, силовики проводят мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп, обнаружению схронов с оружием, а также поиску солдат, маскирующихся под гражданских.

По его словам, после взятия под контроль населенного пункта начинается работа военной прокуратуры, комендатуры, полиции, контрразведки, правоохранителей, спасателей, саперов и медиков. Он отметил, что этот этап не менее важен, чем само взятие города, подчеркивая наличие опыта и эффективность работы этих служб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались больше года. Часов Яр считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Часова Яра может открыть Армии России путь к Славянску и Краматорску.

