Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ

Стипендии студентов российских вузов должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявили авторы аналитического доклада, разработанного по инициативе Минобрнауки России.

«Регулятор и вузы также должны провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ, а стипендий аспирантов – не ниже средней зарплаты по экономике региона», – говорится в докладе, передает ТАСС.

Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 тыс. 980 рублей.

Тем временем минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 тыс. 130 рублям.

Также в докладе указано, что по данным на 26 мая коронавирус был обнаружен у 2,4 тыс. студентов, 49% из них – иностранные граждане, и 768 сотрудников российских вузов.

При этом темп прироста заболевших среди студентов и сотрудников «оказался более чем в три раза ниже, чем средние значения по стране».

Ранее замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что вузы в России могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев.