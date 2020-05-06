Силуанов объяснил, почему нельзя «с вертолета деньги разбрасывать»

Министр финансов Антон Силуанов назвал условие, при котором Россия могла бы запустить эмиссию и начать раздавать «вертолетные деньги» напрямую населению.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», – сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».

Глава Минфина подчеркнул, что нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит. В этих условиях следует оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. В частности, необходимо помочь бизнесу в том, чтобы сохранить работников, а также помочь людям оплачивать первоочередные расходы на продукты питания, жилье и выплаты по кредитам.

По словам министра, пострадавшие от эпидемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

«МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», – пояснил Силуанов.

По его словам, сейчас задача в том, чтобы помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

«Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года», – подчеркнул министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала негативные последствия включения печатного станка для раздачи денег населению.