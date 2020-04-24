Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению

Раздача денег жителям России приведет к «взрыву» инфляции, уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990 годы. Это приведет к «взрыву» инфляции и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», – сказала она, сообщает ТАСС.

При этом регулятор поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и граждан в текущей ситуации, отметила руководитель ЦБ. Однако она подчеркнула, что такие выплаты не стоит путать с «вертолетными деньгами», передает РИА «Новости».

«Мы поддерживаем прямые выплаты гражданам и бизнесу в сложный период, бюджетные трансферты в этот период... Кредиты, кредитные ставки – они имеют значение, но сейчас для людей больше важна прямая поддержка. И мы видим, что и бизнес, и люди опасаются увеличивать на будущее кредитную свою нагрузку», – сказала Набиуллина.

«И правительство применяет такие меры поддержки, это бюджетные меры поддержки и гранты, и пособий по безработице увеличение, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям, но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и так называемыми «вертолетными» деньгами – с печатанием денег Центральным банком и раздачей их населению», – пояснила глава ЦБ.

В мире пока такие меры еще не применялись, но их обсуждают, сказала Набиуллина.

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста Милтона Фридмана 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США и Япония.

Ранее Набиуллина заявила, что смягчение ограничительных мер на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту.