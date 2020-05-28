Россия назвала условие соблюдения моратория на ядерные испытания

Россия не будет отказываться от моратория на проведение испытаний ядерного оружия, пока его соблюдают другие участники договора, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Россия не намерена отказываться от введенного в 1992 году моратория на ядерные испытания, пока такой мораторий добросовестно соблюдается другими ядерными государствами – участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США якобы рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний.

По ее словам, Москва не исключает вероятность того, что Вашингтон может отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



Захарова подчеркнула, что такой вброс был сделан после неоднократных обвиненийсо стороны США в адрес России о несоблюдении неких «американских стандартов» нулевого порога ядерных испытаний.

«Схема, в общем-то, понятная: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне, в общем-то, очевидных шагов администрации. Мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – сказала дипломат.



При этом представитель внешнеполитического ведомства отметила, что действия Вашингтона становятся все более опасными и непредсказуемыми».

Захарова напомнила, что США уже вышли из Договора по ПРО, прекратили участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также решили выйти из Договора по открытому небу.



«И до сих пор сохраняется неопределенность в действиях США по поводу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Деятельность эта носит явно подрывной характер. Это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки, которые нацелились на настоящий слом всего того международно-правового фундамента, на котором и строилась международная стабильность и безопасность»,– приводит ее слова РИА «Новости».



Кроме того, Москва осуждает решение Вашингтона отменить исключения из санкций против иранских ядерных объектов.

«Это очередное проявление линии США грубому нарушению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и резолюции 2231 СБ ООН», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности.