Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности

США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Одна из областей, где эти отношения нуждаются в существенном улучшении – это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями. Наши американские коллеги последовательно разрушают все договорные инструменты, все договорные ограничители, которые в этой сфере существовали, начиная с договора о ПРО», – передает его слова РИА «Новости».

Министр напомнил также о ДРСМД, который «почил в бозе», хотя Россия пыталась вернуть дискуссию о договоре и «хотя бы договорится о моратории».

«Результата мы не наблюдаем из-за позиции НАТО», – добавил глава МИД.

Он добавил, что США предложили России провести видеоконференцию по теме стратегической стабильности. По его словам, Москва ждет от Вашингтона ответа по срокам.

Лавров также отметил, что под угрозой находится в том числе Договор по открытому небу. Министр напомнил, что США отказались ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО).

«Остался практически один договор – СНВ-3. Мы бы очень хотели, чтобы он продолжал действовать, хотя бы на период пятилетнего продления для того, чтобы все новые идеи, которые вбрасываются в дискуссию о стратстабильности, на современном этапе можно было бы рассмотреть без спешки, с участием всех тех, кто готов в разговоре принимать участие», – отметил он.

В конце апреля Лавров заявил, что российские власти готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). До этого он обсудил предложение Москвы о продлении ДСНВ с госсекретарем США Майком Помпео.