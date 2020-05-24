Эксперт: «Посла-наместника» США в Берлине бросят на Восток

«Не думаю, что Ричард Гренелл уходит на понижение. Весьма вероятно, что нынешнего посла США в Берлине сейчас «бросят на Восток» – в Восточную Европу. Его уже рассматривали как нового главу дипмиссии на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке одиозного американского посла в ФРГ Гренелла.

«Господин Гренелл – особенная фигура. По сути, посол с момента своего назначения в 2018 году не занимался традиционной дипломатической работой. Фактически он исполнял роль наместника или колониального губернатора, поучая германское правительство, что ему можно и чего нельзя делать. Но, помимо этого, Гренелл отвечал еще за две функции», – отметил германский политолог Алесандр Рар.

Первая функция – координация работы американских спецслужб, отметил собеседник. Напомним, что в феврале президент США Дональд Трамп назначил Гренелла и.о. директора Национальной разведки (DNI) – «зонтичного» ведомства, которое координирует деятельность 17 разведслужб США, включая ЦРУ, Агентство нацбезопасности и контрразведывательное направление ФБР. «Вторая функция – Гренелл является спецпредставителем Трампа по мирным переговорам Сербии и Косово, – напомнил Рар. – Последнее обстоятельство также весьма важно, учитывая то, что США затаскивают Косово в НАТО».

Но главной миссии посла Гренелла, как человека из окружения президента Трампа было доведение до руководства ФРГ позиции нынешней администрации: за союзничество по линии НАТО нужно платить. «Как говорится, напоминал, «кто здесь повар, а кто кельнер», – заметил Рар. – Можно сравнить его функцию с той, что в Советском Союзе играли вторые секретари компартий союзных республик: первый секретарь был местным, а второй, который следил за идеологической работой и кадрами – назначался из центра». Как ранее отмечал Рар, для Трампа, при всем его консерватизме, неважным оказалось даже то, что Гренелл – открытый гей: лояльность оказалась важнее нетрадиционной ориентации.

Но сейчас германский этап карьеры доверенного представителя Трампа завершается. В воскресенье Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA сообщило, что Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку. По оценке Die Welt, вероятная отставка посла США «не совсем неожиданная». Например, в июне 2018 года МИД Германии и лидеры немецких партий коллективно обвинили посла во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили рассуждения Гренелла о том, какие именно силы должны руководить Германией и Европой. Позже журнал Der Spiegel назвал американца персоной нон грата, которого избегает даже канцлер Ангела Меркель. Это произошло из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Вряд ли следует ожидать, что Гренелл вернется в Вашингтон для продолжения разведывательной карьеры. В феврале, при назначении и.о. руководителя DNI, он заявил о желании сохранить за собой посольский пост. Вопреки ожиданиям, Гренелл не перешел из ранга и.о. в полноценные руководители Нацразведки. Трамп предложил другую кандидатуру, конгрессмена Джона Рэдклиффа, чье назначение в прошлый четверг одобрил Сенат Конгресса США.

«Но не думаю, что господин Гренелл уходит на понижение. Весьма вероятно, что нынешнего посла США в Берлине сейчас «бросят на Восток» – в Восточную Европу. Его уже рассматривали как нового посла на Украине», – отметил Рар. – Он, как я уже сказал, человек, который координирует работу разведок, он же – человек, который приближен к президенту Трампу. Так что я думаю, что мы увидим Гренелла на еще более значимом посту».