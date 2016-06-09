Немецкие политики «пришли в ужас» от указаний американского посла

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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Во что играет сборная России

Дмитрий Пугаченко, журналист
Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          Немецкие политики «пришли в ужас» от указаний американского посла

             6 июня 2018, 18:02
          Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press
          Текст: Марина Балтачева,
          Алексей Нечаев

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          Крупнейший за несколько лет скандал возник между США и Германией: в ФРГ возмущены высказываниями американского посла. Ричард Гренелл позволил себе намекнуть, какие именно политические силы, с точки зрения США, должны руководить Европой. Ряд немецких политиков возмущаются прямым вмешательством Вашингтона в дела ЕС, но сможет ли этот скандал повлиять на проамериканский настрой германских элит?

          Американцы решили сделать хорошую мину при плохой игре. Видящий на каждом шагу мнимые российские вмешательства в дела США Госдепартамент вдруг не заметил никаких попыток повлиять на внутреннюю политику Германии в высказываниях своего посла в Берлине Ричарда Гренелла. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт отметила, что американские послы имеют право выражать свое личное мнение, нравится это кому-то или нет, апеллируя также к свободе слова.

          «Я думаю, что посол Гренелл подчеркнул, что существуют некоторые партии и кандидаты в Европе, у которых идут хорошо дела», – сказала Науэрт.

          Напомним, в интервью американца порталу Breitbart он одобрительно отозвался о росте популярности консерваторов в Европе в результате «неудавшейся политики левых», а также победы Дональда Трампа в США. При этом посол добавил, что этот успех необходимо закрепить: «Я совершенно точно хочу вдохновить и других консерваторов по всей Европе, других лидеров».

          Такое высказывание Гренелла вызвало шквал критики со стороны немецких политиков. Посла США в Берлине обвинили во вмешательстве во внутригерманские дела. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас пригласил его на встречу, на которой будет затронут вопрос о высказываниях дипломата.

          Эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт выразил надежду, что Гренелл посвятит свою энергию укреплению диалога между Берлином и Вашингтоном. По мнению зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте Рольфа Мютцени, высказывания Гренелла нарушают Венскую конвенцию 1961 года, согласно которой дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания», передает Deutsche Welle. А в партии «Союз-90 – зеленые» послу США предложили выступать от лица целого государства, а не только от придерживающихся правых взглядов групп.

          Экс-глава СДПГ и видный европейский политик Мартин Шульц пошел еще дальше, выразив надежду на то, что «пребывание господина Гренелла в качестве посла станет коротким», передает агентство DPA. Схожей риторики придерживается лидер фракции «Левые» в Бундестаге Сара Вагенкнехт. «Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».

          Любопытно, что, в отличие от официального Госдепа, экс-посол США в России Майкл Макфол раскритиковал своего бывшего коллегу. Макфол обратил внимание на результаты социологического опроса в Германии, согласно которым 36% немцев считают Россию надежным партнером, в то время как в США надежного партнера видят лишь 14% немцев. «Какой ужас. Может быть, наш посол в Германии должен работать над изменением этих цифр, а не давать интервью Breitbart», – написал Макфол в своем Twitter.

          Однако сам Гренелл отверг обвинения в свой адрес, назвав их смехотворными. Он продолжает придерживаться мнения, что общество «переживает пробуждение молчаливого большинства», выступающего против традиционных политических элит и поддерживающего кандидатов, которые поднимают темы миграции, налогов и бюрократии с «последовательно консервативных» позиций.

          Настолько резкое возмущение поведением американцев наблюдалось в Германии разве что после того, как стало известно о «прослушке» спецслужбами США высших должностных лиц ФРГ, включая саму канцлерин Ангелу Меркель. Нынешние заявления посла, да еще и при нежелании американской дипломатии признать свою ошибку, вновь вызвали возмущение обычно сдержанных немцев.

          «Американский посол постоянно нарушает дипломатический этикет и протокол, – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. – Немцы – очень законопослушный народ, и они в ужасе от того, как этот молодой американец себя ведет: не как дипломат, а как губернатор, который приехал и указывает Германии свое место». Причем делает он это от имени американского президента, «который фактически ведет себя так же», добавил политолог.

          По его словам, немцы «не верят своим ушам», они привыкли, что американцы с ними разговаривают пусть и «немножко свысока», но дружелюбно, с улыбкой. «А этот всегда раздает команды», – отметил собеседник. Больше всего возмущения вызвало высказывание посла, что он приехал сюда поддерживать консервативные партии, «фактически некую «оранжевую революцию» в Германии», указал Рар. Он напомнил, что под правыми партиями все понимают прежде всего «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая для партий в правительстве – враг номер один.

          Хотя высокомерный ответ Госдепартамента лишь еще больше подлил масла в огонь, Рар отметил, что рад такому заявлению Госдепа. «Значит, американцы смотрят на мир такими глазами, как их посол США. Слава Богу, что они откровенны, теперь мы в Европе знаем, что нас ожидает. Все думали, что американцы притворяются или не смотрят на европейцев свысока, сейчас же выясняется иное», – подчеркнул он.

          Впрочем, европейские дипломаты, в том числе и немцы, зачастую сами так же ведут себя в Восточной Европе, а также в России и на Украине: дают указания, кого выбирать, высказывают свои предпочтения. «Хорошо, что они увидят, как это неприятно для страны и для живущих в ней людей», – указал Рар. Он выразил надежду, что, возможно, теперь они пересмотрят свои высказывания, когда выступают «в роли старшего брата».

          «Высший дипломат может высказывать свое мнение, но он должен быть осторожным. И одно дело – высказывать свое мнение в ресторане или в ходе каких-то неофициальных встреч, а другое – делать такие заявления в интервью СМИ. Поэтому, по мнению немцев, он перешагнул границу дозволенного.

          Если бы русский или китайский посол даже намеком сказал что-то подобное – тут подняли бы вой и громкий скандал. А в случае с американским послом пока что есть только возмущение», – подчеркнул Рар.

          Тем не менее, несмотря на возмущение большей части германской политэлиты, стратегия Германии по отношению к США меняться не будет, уверен Рар. По его мнению, к жесткой ответной линии немцы не готовы. Европа – это сильная экономически, но «в военном плане уже никакая» Германия, плюс «более-менее Франция». Италии, Испании, а также другим странам ЕС похвастаться нечем. «Это знают американцы. Они просто показывают европейцам свое место», – полагает Рар.

          «При нынешних элитах, которые либо воспитаны в Америке, либо связаны с Америкой, которые считают, что без Америки им страшно жить на этом свете, сложно находить какие-то другие ориентировки. Впрочем, возможно, отдельные государства Европы как-то автономно от ЕС будут пытаться искать какие-то иные формы ведения внешней политики, которые отвечали бы интересам Европы», – отметил политолог. «В Германии, за исключением нынешней оппозиции, большая часть элиты настроена проамерикански. И они даже не хотят мыслить такими категориями, как противостояние Америке. Пока это пустые разговоры и обида, которая слышится в устах немецкой элиты: «Как так, американцы, которых мы так любим, так сильно нас обижают?» – иронизирует Рар.


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