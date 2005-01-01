Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...

Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

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Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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          Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству

          Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый год   18 мая 2018, 22:50
          Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя - но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа.

          Ангела Меркель давно не могла нормально поговорить с Владимиром Путиным. После сентябрьских выборов в Бундестаг в Германии несколько месяцев не могли сложить новую правящую коалицию. В положении по сути исполняющего обязанности канцлера Меркель чувствовала себя неуютно. И только в марте было наконец-то сформировано новое правительство. Теперь Меркель могла спокойно встретится с Путиным, так же, как и она, начинающим четвертый срок своего руководства страной.

          Проблем для обсуждения было много. Хотя конфронтация Запада и России продолжается, немецкий бизнес и немалая часть политического класса настаивают на поиске пути прекращения войны санкций. Для этого нужно как-то показать прогресс в минском процессе, изображая урегулирование кризиса на Украине. Так что Меркель ехала обсудить и Украину, и Сирию, и другие вопросы.

          Но чем ближе становился ее приезд, тем яснее выглядело, какой главный вопрос будет к Меркель у Путина. Он будет звучать так: «Вы наконец-то готовы отстаивать свои интересы?». Потому что главной проблемой Евросоюза и Германии как его ядра стало то давление, которое оказывают на них США. Это давление можно назвать беспрецедентным – и, соответственно, такой же может быть и реакция на него.

          Дело в том, что Дональд Трамп всегда требовал от Европы платить больше – и через повышение расходов на оборону (что автоматически высвобождало бы американские деньги в рамках НАТО), и через снижение пошлин на американские товары. И вообще, Трампу не нужна сильная Европа, он считает ее конкурентом США.

          Но Европа не хочет платить – она привыкла (точнее ее отучили от другого) быть геополитически зависимой от США и атлантистов, и совершенно не готова ни к самостоятельной жизни, ни к перераспределению ролей в рамках «неравного брака» с США. Тем более, что сама концепция отношений с США в последние годы меняется с пугающей Европу быстротой.

          Когда при Обаме наднациональные силы пытались жестко принудить ЕС к заключению невыгодного ей Трансатлантического партнерства, немцы и французы с трудом, но отбились от навязываемого соглашения. Параллельно, правда, они согласились на навязанные им санкции против России – невыгодные, но, как тогда казалось многим в Европе, краткосрочные.

          Но когда вместо Клинтон президентом США стал Трамп, Европа впала в ступор.

          Не было большим секретом, что новый американский лидер не видел смысла ни в НАТО, ни в атлантической солидарности, ни в сильном ЕС. Не хотел он и никакого глобального и всеобщего Транстатлантического партнерства. Он, наоборот, собирался принудить всех торговых партнеров США к уступкам в области двухсторонней торговли. И весной нанес двойной удар. Сначала объявив о повышении пошлин на некоторые европейские товары, а потом и о выходе из иранской сделки. Европе пока что пригрозили санкциями против ее компаний, работающих с Ираном – а на днях напомнили, что могут ввести и санкции против «Северного потока-2», совместного с Россией европейского проекта.

          Таким образом, Европа оказалась на пороге торговой войны с США, которую ей очень не хочется начинать. Но и уступать ей нельзя. Дав слабину, Германия потеряет не просто выгодные контракты с Ираном или Россией. Она потеряет доверие к себе как к лидеру Евросоюза – а ЕС держится именно на ней. Уступив американцам, немцы нанесут сильнейший удар по Евросоюзу. Поэтому для Германии вопрос стоит так – защищать свои и общеевропейские интересы от давления США, или готовиться к развалу Евросоюза. Если это и преувеличение, то не слишком сильное.

          Дело в том, что если Евросоюз не ускорит ход интеграции (фактически приостановленной), то его разорвут накопившиеся проблемы. Но ускорить может только тот, кому подчиняются – благодаря его силе, авторитету, давлению. ЕС сейчас переживает сразу несколько кризисов – переговоры по Брекзиту, рост популярности евроскептиков и реальная угроза прихода их к власти в разных странах, кризис финансовой системы, связанный с огромными долгами ряда стран еврозоны, кризис с мигрантами, санкционная война с Россией. И обостряющиеся отношения с США могут добить союз.

          Поддаться давлению Штатов – значит не только дать дополнительные аргументы евроскептикам, но и выступить как предатели национальных и европейских интересах в глазах даже вполне европолюбивых избирателей. Ни Меркель, ни кто-либо еще из немецких политиков, даже если бы они захотели, не могут себе позволить отказаться ни от иранской сделки, ни от «Северного потока-2». Не столько потому, что это им экономически невыгодно или геополитически оскорбительно, но в первую очередь потому, что это абсолютно самоубийственно политически.

          Германия не собирается кончать жизнь самоубийством (как, кстати, и Франция). Не говоря уже про Италию – где на днях будет сформировано правительство, целиком состоящее из евроскептиков, представителей партий «Лига» и «Пять звезд». Оно потребует реформы ЕС, так что новая проблема в виде фрондирующей Италии Меркель уже гарантирована. Германии удар со стороны Италии сейчас совершенно не нужен.

          Так что Меркель придется принимать американский вызов – отступать некуда, позади... Позади, кстати, Сочи – в котором с Путиным речь шла не только о том, как сохранить иранскую сделку и «Северный поток-2». Это вопрос для Европы решенный – в том смысле, что отказываться от них она просто не может. Но есть и следующие шаги – в программе будущего итальянского правительства уже говорится о необходимости «немедленно снять санкции, наложенные на Россию».

          И теперь Берлин может разыграть этот вопрос. Итальянцы атакуют – немцы перехватывают мяч и переводят его на французов, которые начинают движение в сторону постепенного прекращения войны санкций. Это не фрагменты предстоящего чемпионата мира по футболу в России – эта та комбинация, которую Меркель с Макроном могут разыграть уже этим летом.

          Русский фронт для них не основной. Но даже символическим улучшением отношений с Путиным они обеспечат себе большую свободу рук на западном фронте.


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