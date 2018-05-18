Путин объяснил жесткую позицию Трампа по «Северному потоку – 2»

Президент России Владимир Путин рассказал, как американский лидер Дональд Трамп пытается защитить газовый бизнес США с помощью санкций против российского проекта «Северный поток – 2».

«Дональд не просто президент, он еще и крепкий, хороший предприниматель. Продвигает еще и интересы своего бизнеса. Стремится обеспечить продажи американского сжиженного газа на европейском рынке», – заявил Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Видео с выступлением главы государства опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Путин об угрозах Трампа санкциями за Северный поток-2: Дональд не просто президент, он бизнесмен. Пытается защитить американский проект по продаже сжиженного газа. Но дорог он очень, на 30% дороже российского pic.twitter.com/L5L04UdWYS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

По словам президента, американский проект гораздо дороже российского. «Это дорого. На 25-30% дороже, чем российский трубный газ в Европе», – отметил президент.

Он также добавил, что Европе сейчас невыгодны поставки сжиженного природного газа. «Но ведь понастроили сейчас терминалов по приемке СПГ в Европе. Используются эти терминалы процентов на 25-30% – все. Экономически нецелесообразно, дорого очень», – сказал Путин.

Ранее Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 27 апреля попросил ее отказаться от поддержки строительства «Северного потока – 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению с ЕС.

Трамп намерен заблокировать «Северный поток – 2», чтобы США могли продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России.