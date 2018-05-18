Стало известно о давлении Трампа на Меркель в вопросе «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 27 апреля попросил ее отказаться от поддержки строительства «Северного потока – 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению с ЕС, пишут американские СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на немецких, американских и европейских чиновников, если новое соглашение не будет подписано, с 1 июня страны Европы столкнутся с ограничительными пошлинами США на сталь и алюминий, передают «Известия».

По данным газеты, Меркель не отказалась от поддержки строительства газопровода, но заявила о готовности ЕС предложить более тесное сотрудничество в газовой сфере в случае, если американские власти откажутся от введения пошлин.

Как пишет издание, Трамп намерен заблокировать «Северный поток – 2», чтобы США могли продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России.

Напомним, в четверг Deutche Welle сообщила, что главы государств Евросоюза в попытке избежать торговой войны собираются предложить США экспорт американского газа в Европу в обмен на отмену пошлин на сталь.