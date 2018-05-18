Меркель призвала к гарантиям Украине в связи с вводом «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что после строительства «Северного потока – 2» роль Украины как транзитной страны нужно сохранить.

«Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Германия рассматривает «Северный поток – 2» как экономический и коммерческий проект, «но в нем есть и другие составляющие». «Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи», – заключила канцлер.

Позиция ФРГ по «Северному потоку – 2» полностью совпадает с российской позицией. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток – 2» как коммерческий. Путин заявлял, что в этом проекте нет политики – по его мнению, это исключительно экономический и коммерческий шаг.

Ранее Меркель заступалась за «Северный поток – 2» перед премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который заявлял, что Россия благодаря новому газопроводу отключит транзит через Украину и сможет напасть на нее.