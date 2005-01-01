Путин высказался о транзите газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия считает «Северный поток – 2» чисто экономическим проектом.

«Мы всегда относились к этому проекту как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально, занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что после запуска «Северного потока – 2» прекращение транзита российского газа через Украину не планируется.



«Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», – добавил глава государства.

В апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.

Позиция ФРГ по «Северному потоку – 2» полностью совпадает с российской. Путин заявлял, что в этом проекте нет политики – по его мнению, это исключительно экономический и коммерческий шаг.