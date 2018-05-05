США делают шаг для подготовки к войне в Европе

США воссоздают знаковую военную единицу времен холодной войны – Второй флот Военно-морских сил. Антироссийская направленность этого решения не скрывается. Но в чем именно будет заключаться оперативная цель данного флота и как он будет противодействовать российским интересам в Мировом океане?

В США решили восстановить Второй флот. Главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что возвращение Второго флота связано с возобновлением «конкуренции великих держав». «Окружение» становится «более сложным» в связи с «ростом числа вызовов». Второй флот воссоздается для ответа на эти вызовы, особенно «в Северной Атлантике», – подчеркнул он.

Командование Второго флота, как и раньше, оно будет расположено на крупнейшей в мире военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния). Эта оперативная единица существовала в ВМС США с 1950 года по 2011 год, зоной ее ответственности была Атлантика от Северного полюса до Карибского моря. Однако он был расформирован в целях экономии средств.

Новый флот необходим Вашингтону прежде всего для обеспечения переброски больших контингентов в Европу на случай военных действий, потому что их существующие контингенты не рассчитаны на большую войну, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. Иначе говоря, создание нового флота косвенно означает подготовку к реальному военному конфликту с Россией на европейском театре военных действий. Пентагон готовится прикрыть ключевую линию океанских коммуникаций между США и Европой.

«В случае серьезных событий они будут вынуждены перебрасывать огромные контингенты, то есть формировать конвои и вести их через Атлантику. А поскольку у России появляются подводные лодки типа «Северодвинск» – американцы считают, что эти конвои могут оказаться под угрозой. И вот для обеспечения их безопасности и безопасности коммуникаций создается Второй флот», – объяснил он.

Шеврон Второго флота ВМС США (фото: talkingproud.us)

«Во-вторых, он нужен для противодействия нашим кораблям в Северной Атлантике. Сейчас корветы Балтийского флота появляются то в Северном море, то в районе Ла-Манша. Плюс противодействие в Арктике нашим атомным подводным лодкам стратегического назначения, которые несут боевую службу подо льдом, и сложности вокруг Северного морского пути, который американцы считают необходимым сделать международным», – отметил Ищенко.

Как известно, в разгар Холодной войны в 1980-е годы американский контингент в западной Европе достиг своего пика – 340 тыс. человек. После 1991 года численность постоянно сокращалась. К 2012 году в Европе было дислоцировано примерно 78 тыс. американских солдат.

С началом конфликта России и Запада напоминает ТАСС, и прибалтийские власти, и генералы Пентагона стали регулярно выражать тревогу тем, что США и в целом НАТО не в состоянии защитить балтийские государства в случае гипотетического нападения с Востока. В частности, летом 2016 года об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Как считается, чтобы успокоить страхи прибалтов, НАТО и выстраивает теперь систему возможной оперативной переброски войск из США в Прибалтику.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков также уверен, что воссозданию флота американцев подстегнула активизация российского ВМФ в Антлантике. «В Средиземном море восстанавливается полноразмерная российская группировка кораблей. Помимо этого, у нас увеличивается группировка кораблей, которая входит в Северный флот и Тихоокеанский флот, – заявил он газете ВЗГЛЯД. То есть потребность в силах флота в Атлантике для американцев растет.

«Те формирования, которые американцы восстанавливают – это штатные структуры времен Холодной войны», – отметил Леонков. В свое время именно Второй флот принимал участие в Карибском кризисе, так что это вообще очень символичная оперативная единица.

Антироссийскую направленность своего шага не скрывают и сами американцы. Возвращение Второго флота укладывается в концепцию Джима Мэттиса, где «долгосрочные стратегические соревнования» с Россией и Китаем являются приоритетом, считает Washington Post. «Россия не только оккупировала Крым и Украину, не только осуществила множество враждебных действий против Запада, включая кибератаки и вмешательство в выборы… Российские подводные лодки нацелились на подводные телекоммуникационные кабели, используемые НАТО», –паникует издание.

ВМС США намерены «действовать более мощно и уверенно в Северной Атлантике», – заявил экс-командир американского эсминца, военный эксперт Брайан Макграт. По его словам, наиболее важная проблема, решением которой немедленно займется Второй флот – «угроза от нынешнего «пока скромного» количества российских атомных подлодок, способных бороздить глубины Восточного побережья США».

Так, подлодки класса «Ясень» оснащены гиперзвуковыми противокорабельными ракетами и ракетами с ядерными боеголовками, которые могут достичь любого города на восточном побережье США в пределах радиуса их действия, предупредил Макграт. По его словам, опасность для США представляют мины и противолодочные ракеты на вооружении российских подлодок, что осложняет развертывание сил в поддержку союзников по НАТО. Макграт подтвердил, что воссоздание Второго флота позволит улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО, особенно с Северной Европой и Соединенным Королевством.

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В былые времена Второй флот был огромной оперативной единицей ВМС США. На момент расформирования в него входило более 100 кораблей, в том числе которых 5 авианосцев. Про нынешнее состояние известно пока лишь, что, согласно данным Washington Post, он будет осуществлять патрулирование с помощью «пилотируемых и беспилотных надводных кораблей, подлодок, противолодочных самолетов.

«Как минимум, в состав флота должен входить авианосец, несколько крейсеров и эсминцев, а также подводная лодка. Понятное дело, что новую боевую единицу теперь надо будет наполнять соответствующими кораблями. Трамп говорил, что увеличит флот с 275 до 355 единиц, а это именно то количество, которого не хватает для создания Второго флота», – предположил Леонков. В любом случае это означает неизбежный прирост военно-морской группировки США в Атлантике, причем направленный конкретно протии России. Как быть Москве в данном случае?

Леонков уверен, что «для нас это ничего не меняет». «Современные комплексы вооружений при грамотном их использовании позволяют решать любые задачи с любым превосходством вероятного противника», – подчеркнул он. Он считает, что те же «Калибры» или «Цирконы» позволяют решают вопросы с такими флотами, не говоря уже о грядущем появлении «Посейдона».

Однако эти вооружения либо все еще находятся на последних стадиях разработки, либо не рассчитаны на создание превосходства. Сергей Ищенко считает, что России пока сложно что-либо противопоставить усилению ВМС США в Атлантике.

«Надо понимать, что американский флот первый в мире. У нас есть определенные возможности, они немного растут в последнее время, но это несопоставимо с возможностями США. Эпизодически мы можем появляться в Северной Атлантике, но нечасто», – отметил он.

Мы имеем одну лодку типа «Северодвинск» и вторую только на подходе, и это пока максимум наших возможностей в Атлантике, добавил эксперт.