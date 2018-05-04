США воссоздали Второй флот ВМС из-за «конкуренции великих держав»

Главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон объяснил, почему Соединенные Штаты воссоздали Второй флот, расформированный в 2011 году.

Как отметил главком ВМС США, в американской военной стратегии утверждается, что мир «вернулся в эру конкуренции великих держав». По его словам, «окружение» становится «более сложным» в связи с «ростом числа вызовов». Второй флот воссоздается для ответа на эти вызовы, особенно «в Северной Атлантике», сказал Ричардсон.

Он сообщил, что «Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье (США) и в северной части Атлантического океана», передает РИА «Новости».

Второй флот существовал с 1950 года по 2011 год. Зоной его ответственности была Атлантика от Северного полюса до Карибского моря.

О воссоздании Второго флота объявили на базе в Норфолке 4 мая. Кроме того, в ВМС США продолжают действовать еще шесть флотов под номерами три, четыре, пять, шесть, семь и 10.