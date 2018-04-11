Ударная группа ВМС США отправилась на Ближний Восток

Ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в среду покинула порт приписки в Норфолке, штат Вирджиния, отправившись в район Ближнего Востока.

Авианосец стартовал из Норфолка около 11.00 по местному времени (18:00 мск), сообщает местная телекомпания WTKR, передает ТАСС.

Пресс-служба ВМС отказалась прокомментировать «будущие операции, затрагивающие ударную группу авианосца «Гарри Трумэн», а также операции других сил, «которые могут быть развернуты».

По информации ВМС, авианосец сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман», «Фаррагут». Позднее к ним присоединятся фрегат ВМС Германии «Гессен», американские ракетные эсминцы «Джейсон Данэм» и «Зе Салливанс».

На борту «Гарри Трумэна» размещаются около 90 самолетов и вертолетов, в состав всей ударной группы входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Ранее в среду в сети появились неподтвержденные данные о том, что к эсминцу «Дональд Кук» у берегов Сирии якобы присоединится одна из авианосных ударных групп ВМС США, в которую входит в том числе авианосец «Гарри Трумэн», крейсер «Хью Сити» и еще несколько боевых кораблей.

Первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявлял, что авианосная группа США начала выдвижение в Персидский залив и прибудет туда примерно в начале мая. Косвенно это может означать, что заявления Трампа о сроках удара по Сирии лживы.

Вечером в среду истекает срок, отведенный Дональдом Трампом для «ответных мер» против Сирии. Срок в 48 часов для этого президент США отвел сам себе в понедельник.