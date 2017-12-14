Генштаб назвал сроки прибытия авианосной группы США в Персидский залив

Авианосная группа США начала выдвижение в Персидский залив и прибудет туда примерно в начале мая, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумен» и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая», а – передает его слова ТАСС.

По его словам, для ВМС США в этом регионе это уже сложившаяся практика.

Ранее стало известно, что США направят к берегам Сирии ударную группу американских ВМС во главе с авианосцем «Гарии Трумэн». В Пентагоне заявили, что поход авианосной группы плановый.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна готовиться к отражению ракетных ударов по Сирии.

«Переход группы из Норфолка был запланирован заранее, поход займет существенное время, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт АСТ-центра Василий Кашин. – После ее подхода, возможности американской эскадры в регионе существенно возрастут». Но эксперт уверен, что Пентагон не станет дожидаться прибытия в регион авианосца, а нанесет удар в ближайшее время.

«Если планируется нечто подобное нанесению удара по базе Шайрат, но в несколько раз более сильный – то теоретически США могут атаковать уже сейчас, – полагает он. – Американцы могут это осуществить в любой момент. Вопрос скорее в планировании и точном определении цели».

Двух американских эсминцев, которые находятся в Средиземном море, мало для массированного удара, признал эксперт.

«Но почему мы должны думать только об эсминцах «Дональд Кук» и «Портер», находящихся сейчас у берегов Сирии?» – риторически спрашивает он. Сирийскую территорию «достанут» и корабли 5-го флота США из Персидского залива. Кроме того, в ударе по Сирии могут быть задействованы самолеты с баз США, расположенных на берегах залива – в Кувейте и Бахрейне, где стоит штаб 5-го флота.

«В крайнем случае, есть база на островах Диего-Гарсия в Индийском океане, где обычно «сидят» бомбардировщики. Они оттуда могут достать до Сирии», – сказал Кашин.

Есть авиация, у которой на вооружении имеются ракеты «воздух-поверхность», позволяющие поражать цели, не входя в зону действий ПВО. Если даже у израильтян есть ракеты Popeye Turbo, то у американцев есть более широкий ассортимент, заметил эксперт.