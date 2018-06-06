Госдеп заступился за посла США в Германии

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала требование немецких политиков выслать из Германии американского посла Ричарда Гренелла.

Науэрт заявила, что у послов, которые являются «представителями Белого дома», «есть право выражать свое мнение», которое может «нравиться или не нравиться» людям.

«Существует также свобода слова. Независимо от того, нравится ли вам это, иногда послы говорят подобные вещи», – приводит ее слова РИА «Новости».

Официальный представитель Госдепа заверила, что у Вашингтона с Берлином «очень крепкие отношения».

Науэрт сказала, что Вашингтон поддерживает не какие-то конкретные партии, а «демократии» и страны, «которые сами для себя решают, за кого они ходят голосовать».

«Я думаю, что посол Гренель подчеркнул, что существуют некоторые партии и кандидаты в Европе, у которых идут хорошо дела», – сказала Науэрт.