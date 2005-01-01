Посла США в ФРГ обвинили во вмешательстве во внутригерманские дела

Министр иностранных дел Германии потребовал разъяснений от американской стороны после заявлений посла США в Берлине Ричарда Гренелла о росте популярности консерваторов.

Накануне Гренелл в интервью ультраправому информационному ресурсу Breitbart News заявил, что хотел бы укрепления консервативных сил в Европе. Посол США в Германии также одобрительно отозвался о росте популярности консерваторов в Европе в результате «неудавшейся политики левых».

Высказывания Гренелла нарушают Венскую конвенцию 1961 года, согласно которой дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания», считает заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте Рольф Мютцени, передает Deutsche Welle.

По мнению внешнеполитического эксперта партии «Союз-90 – зеленые» Омида Нурипура, послу США следует выступать от лица целого государства, а не придерживающихся правых взглядов групп.

В свою очередь эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт выразил надежду, что Гренелл посвятит свою энергию укреплению диалога между Берлином и Вашингтоном. Перед сторонами стоит ряд важных вопросов, среди которых – торговля и политика в отношении Ближнего Востока, полагает Хардт.

Позднее Гренелл заявил, что трактовка его высказываний как поддерживающих тех или иных кандидатов и партий является смехотворной. Вместе с тем он указал, что остается верным тезису о том, что общество «переживает пробуждение молчаливого большинства», выступающего против традиционных политических элит и поддерживающего кандидатов, которые с «последовательно консервативных» позиций поднимают темы миграции, налогов и бюрократии.