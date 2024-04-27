Врио главы Кургана ушла в отставку

Врио главы Кургана Аргышева ушла в отставку

Tекст: Ольга Никитина

Исполнение обязанностей главы Кургана временно возложено на заместителя Аргышевой, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову. Она уже «хорошо проявила себя» в ходе эвакуации людей и продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от стихии, сообщается в Telegram-канале горадминистрации.

Решение о досрочном прекращении полномочий Аргышевой было принято на внеочередном заседании городской Думы в субботу, 27 апреля.

Аргышева продолжит работу в администрации города в качестве управляющего делами, в том числе займется контролем за выплатами пострадавшим от паводка.

В администрации Кургана отметили, что Аргышева «многое сделала» в организации работы в условиях ЧС, «лично выезжала на проблемные точки» и встречалась с жителями, отказывающимися покидать подтопленные районы.

Напомним, что в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. В областном центре затоплено и подтоплено правобережье. В последние дни уровень воды в реке Тобол в районе Кургана постепенно снижается.

Аргышева заняла пост главы Кургана в январе. Ее предшественница Елена Ситникова прекратила полномочия досрочно по собственному желанию, ее обвинили в халатности.

Ранее на этой неделе в Курганской области по поручению президента России увеличили размеры выплат за утрату имущества первой необходимости пострадавшим от паводка.