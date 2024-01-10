Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова сложила полномочия
Руководитель Кургана Елена Ситникова прекратила полномочия досрочно по собственному желанию, ее подозревают в халатности, сообщили в администрации города.
Ситникова ушла в отставку по собственному желанию «по состоянию здоровья», сообщили в мэрии ТАСС.
Депутаты курганской гордумы поддержали ее решение. Врио главы Кургана станет первый замглавы Анастасия Аргышева.
При этом там добавили, что Ситникова остается в команде, но уйдет на другую должность.
До этого суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Против нее заведено дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».
Согласно данным местной прессы, дело может быть связано с природными пожарами в городе в этом году.