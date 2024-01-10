Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова сложила полномочия

Tекст: Алексей Дегтярев

Ситникова ушла в отставку по собственному желанию «по состоянию здоровья», сообщили в мэрии ТАСС.

Депутаты курганской гордумы поддержали ее решение. Врио главы Кургана станет первый замглавы Анастасия Аргышева.

При этом там добавили, что Ситникова остается в команде, но уйдет на другую должность.

До этого суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Против нее заведено дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

Согласно данным местной прессы, дело может быть связано с природными пожарами в городе в этом году.