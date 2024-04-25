Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
В Курганской области увеличили выплаты за утрату имущества из-за паводка
В Курганской области по поручению президента России увеличили размеры выплат за утрату имущества первой необходимости пострадавшим от паводка.
Новые выплаты, которые будут осуществляться по федеральным нормативам, составят: 50 тыс. рублей – при частичной утрате имущества; 100 тыс. рублей – при полной утрате, передает РИА «Новости».
Ранее выплаты составляли 30 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Решение об увеличении выплат было принято на заседании комиссии по ЧС 25 апреля. Доплаты будут перечислены в ближайшее время тем, кому выплаты уже были произведены.
Ранее сообщалось, что ущерб инфраструктуре Курганской области от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.