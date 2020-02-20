Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
Разделы

Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Нет

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Китай решил создать свободную медицинскую зону с Россией
              Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 годаБелоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в ЛитвеТурция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в ИдлибеРоссияне рассказали, кто не может быть патриотом
              Мишустин поручил изменить закон о госзакупкахЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монетПолитолог оценил перспективы Шнурова в политикеНа Аляске подсчитали потери от введенного Россией продэмбарго
              Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в РоссииСобчак оценила политические амбиции ШнуроваМВД Украины отреагировало на массовые протесты из-за эвакуации сограждан из КитаяПлющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

              Главная тема


              Российский рубль устоял перед американскими санкциями

              противоракетная оборона


              Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии

              война в сирии


              Появилось видео дорожного конфликта между военными России и США

              утечка информации


              Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?

              Трамп доверил разведку гею-лоялисту

              Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду Трампу   20 февраля 2020, 14:34
              Фото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?

              В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что назначит американского посла Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. «Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним», – написал Трамп в Twitter.

              Отметим, что директор Национальной разведки координирует деятельность сразу 17 спецслужб, входящих в американское разведывательное сообщество. В их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства. Для того, чтобы Гренелл избавился приставки и. о. – ему потребуется поддержка в Сенате, в чем сомневаться не приходится.

              Напомним, Гренелл стал послом США в Берлине в мае 2018 года. За это время ему удалось заработать репутацию одного из самых скандальных дипломатов, который побил горшки как с политической элитой Германии, так и с бизнес-сообществом.

              Например, в июне 2018 года МИД Германии и лидеры немецких партий коллективно обвинили посла во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили рассуждения Гренелла о том, какие именно силы должны руководить Германией и Европой.

              Буквально через полгода журнал Der Spiegel назвал американца персоной нон грата и «наместником императора в Германии», которого избегает даже канцлер Ангела Меркель. Столь «лестные» высказывания посыпались на Гренелла из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».

              Еще через полгода Гренелл заговорил о том, что Германия не должна экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге». После этого посла США требовали выслать из Берлина. Кроме того, Гренелл допускал возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу, связав это с нежеланием Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП. А в декабре прошлого года дипломат заявил о «благодарности» Европы за санкции США против «Северного потока – 2».

              И хотя отношения между США и Германией «достигли дна», Трамп все равно доволен работой Гренелла. «Ричард – публично яркая фигура, которая поддерживает Трампа и проводит его политику «Make America Great Again». Кроме того, он все-таки убедил Германию тратить немного больше денег на содержание НАТО. Но его назначение на пост главы Нацразведки выглядит неожиданным», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

              С ним соглашается и немецкий политолог Александр Рар. «Назначение Гренелла выглядит немного странно, потому что официального опыта работы в разведке у него нет. На посту координатора всех разведок США должен быть человек с высокой долей ответственности, который способен размышлять хладнокровно и сдерживать эмоции. Но Гренелл – человек импульсивный и безжалостно атаковавший немецкое правительство», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

              При этом политолог счел работу Гренелла полезной, так как она показала реальное отношение администрации Трампа к Германии. «Ни о каком союзничестве тут речи идти не может. Отношение США к Германии превратилось в военную иерархию. Американцы не советуются с союзниками, а отдают приказы. Гренелл был проводником такой политики. Поэтому немцы называли Гренелла злостным надсмотрщиком над Германией», – отметил собеседник.

              «В то же время у Трампа все меньше и меньше надежных кадров в распоряжении. Многие начали его предавать. Почти все советники по безопасности, которые должны работать тихо и закрыто, сбежали к демократам и выдавали секреты Трампа», – продолжил Рар, напомнив о «вопиющем скандале» с экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, который заявил о готовности выступить против своего шефа в суде. «Поэтому Гренелл, видимо, заслужил в глазах президента свое назначение, и Трамп не будет опасаться предательства с его стороны», – предположил Рар.

              Схожего мнения придерживается директор Фонда изучения США им. Рузвельта Юрий Рогулев. «Трамп страдает от того, что многие назначенцы относились к нему не очень лояльно, где-то даже враждебно и критически. Отсюда все эти скандальные утечки в СМИ. Ему важно обеспечить присутствие на высоких постах лояльных людей, и Гренелл из их числа», – сказал он в комментарии газете ВЗГЛЯД. 

              Эксперты также обратили внимание на тот факт, что придерживающийся консервативных взглядов Трамп назначил на высокий пост открытого гея.

              «Но вопрос лояльности здесь превалирует над вопросом сексуальной ориентации.

              К тому же заявление о причастности к ЛГБТ иногда бывает попыткой некоторых политиков показать себя толерантными и неконсервативными. Это привлекает внимание СМИ и вызывает позитивное отношение к ним в обществе», – пояснил Рар.

              «Кроме того, Гренелл не скрывает своих политических амбиций. После работы директором Нацразведки он сможет пойти в большую политику, возможно, даже участвовать в президентской гонке 2024 года», – добавил Дудаков.

              При этом Москве вряд ли стоит ожидать изменения принципов работы американских спецслужб в отношении России. «Да, между нашими странами есть некоторые элементы сотрудничества в области противодействия терроризму, обмен информацией по особо опасным преступникам. Но они носят вынужденный и избирательный характер. Американцы сотрудничают с нами лишь тогда, когда это выгодно им. На большее рассчитывать не приходится», – резюмировал Рогулев.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............