Американская разведка послала шифровку российским коллегам

В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам.

Американский портал YahooNews опубликовал обширный текст, в котором утверждается, что якобы еще при Бараке Обаме российская разведка смогла проникнуть в радиосистему службы наблюдения ФБР, чем нанесла серьезный вред национальной безопасности США. По утверждению американского портала, специальное оборудование для этого находилось на загородных объектах посольства в Мэриленде, что якобы и заставило президента Обаму конфисковать эту российскую собственность и выслать 73 российских дипломатов.

Посольство РФ в Вашингтоне намерено обратиться в Госдеп за разъяснениями в связи с публикацией о якобы причастности сотрудников дипмиссии ко взлому систем связи ФБР. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз посольства. «Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности», – говорится в сообщении. В дипмиссии считают, что такие публикации могут привести к актам насилия. Кроме того, в посольстве уверены, что таким образом США стремятся оправдать захват российской дипсобственности.

В материале YahooNews действительно не приводится никаких доказательств. Этот текст – всего лишь обобщение многочисленных расследований и результатов общения, как утверждают авторы, с почти полусотней информаторов в американском разведывательном сообществе. Текст большой, изобилующий подробностями детективно-развлекательного характера, из которых, впрочем, ничего нового вовлеченный человек почерпнуть не сможет. Приписываемые российской разведке методы борьбы с наружным наблюдением целиком и полностью соотносятся с методами самих американцев, которые они используют в Москве еще со времен холодной войны в рамках так называемых московских правил. Меняется со временем только технологическая составляющая, а принцип остается неизменным.

Огромный текст вкратце сводится к одному–двум тезисам. Во-первых, российская разведка якобы с помощью современных средств пеленгации, дешифровки и прослушки получила доступ к сотовым телефонам и рациям, которыми пользовались в то время группы наружного наблюдения ФБР, и таким образом получила кратковременное преимущество в вечной игре в «кошки-мышки» между сотрудниками разведки под дипломатическим прикрытием и «наружкой» контрразведки. Во-вторых, сотрудники ФБР пользовались примитивными устройствами, поскольку долгое время в американской контрразведке не уделялось должного внимания этому вопросу. Поэтому, в свою очередь, сотрудники ФБР не могли запеленговать те средства связи, которыми якобы пользовались россияне. Ну и, наконец, это не только «русская» проблема, ФБР испытывает проблемы еще с некоторыми иностранными разведками.

По словам источников портала, «операция, целью которой были системы связи ФБР, ограничила возможности Бюро по слежке за российскими шпионами на территории США в период роста напряженности в отношениях с Москвой и вынудила ФБР и ЦРУ приостановить контакты с некоторыми российскими информаторами».

Как следует из публикации, с некоторыми из них не связывались, чтобы не выдать их, некоторые испугались разоблачения и сами перестали контактировать с американской стороной. По утверждению портала, из-за операции в ряде американских ведомств «были ужесточены процедуры по обеспечению безопасности». В Вашингтоне также якобы «появились опасения относительно наличия российского секретного агента в разведывательном сообществе США». По сведениям Yahoo, российская сторона получила возможность избегать слежки со стороны ФБР и, возможно, получать информацию о сотрудниках бюро, а также более эффективно «связываться с важными информаторами».

Отдельная тема – обвинения в адрес посольства РФ и консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско в том, что на их территории якобы находились стационарные посты прослушивания со специфическим оборудованием. Ранее американская сторона намекала, что якобы обнаружила в этих помещениях какие-то признаки того, что такое оборудование было, но предъявить ничего не смогла. А намекать можно сколько угодно. Конфискация российской собственности в любом случае была вопиющим нарушением международного права, а обвинения российских дипломатов в том, что они «жгли бумаги», смехотворны. Это нормальная процедура в такой ситуации. Посмотрели бы мы, какой костер развели бы американцы в Спасо-хаусе, попади они в подобный цейтнот.

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Собственно говоря, это все. Технологические детали типа якобы использования россиянами минивэнов и раций типа «уоки-токи» интересны разве что для голливудских сценаристов.

Описанные в тексте методы стары как мир, и первыми их начали использовать сами американцы еще в 1970-х годах. Тогда именно ЦРУ обладало технологическим преимуществом перед КГБ в связи со взрывным ростом электронных технологий. Некоторые сотрудники станции ЦРУ в Москве, работавшие под дипломатическим прикрытием, использовали сложносочиненные схемы для того, чтобы оторваться от наружного наблюдения КГБ для встречи с агентами. На разработку сценариев этих постановочных с элементами домашнего театра операций уходила большая часть рабочего времени сотрудников ЦРУ в посольстве, поскольку «наружка» КГБ (а сейчас и ФСБ) традиционно считалась одной из самых профессиональных в мире. Помимо всяческих переодеваний, изменений внешности и прочих любимых Голливудом приемов использовались и только что появившиеся новые технологии, включая сканеры частот. Точно так же, как и в материале YahooNews, методом проб и ошибок сотрудникам ЦРУ в Москве удалось нащупать частоты, на которых переговаривались группы наружного наблюдения КГБ по обычным коротковолновым рациям, и настроить собственные портативные сканеры. Это позволяло вести игру с группами наружного наблюдения.

Достоверно известно, что сотрудники ЦРУ слушали переговоры «наружки» КГБ во время встреч с Адольфом Толкачевым, «шпионом на миллиард», нанесшим едва ли не самый серьезный вред военной и промышленной безопасности СССР в 1970–1980-х годах.

Нервный и нестабильный Толкачев постоянно настаивал, вопреки элементарным правилам конспирации, на личных встречах с американскими кураторами, требуя то ампулу с ядом, то наличные деньги, то пластинки и джинсы для ребенка. Он жил в шаговой доступности от посольства, в сталинской высотке на Кудринской площади (тогда площади Восстания), но американцы были вынуждены изобретать очень сложные операции прикрытия (включавшие в том числе и использование сканеров частот КГБ как элемент контрнаблюдения), чтобы лично встречаться с ним.

С того времени не изменилось ровным счетом ничего, кроме информационных и радиоэлектронных технологий. Даже системы шифрования и дешифровки остались прежними и уже никогда не изменятся, поскольку основываются на единственно возможном частотном принципе. Кратно меняется число комбинаций, усложняется сам процесс, но лежащие в его основе математические принципы не меняются.

Также в принципе не может измениться и сама система работы с агентурой. Никто никого не обвиняет, но и сейчас нельзя поручиться за то, что где-то в недрах нового здания посольства США, построенного несколько лет назад со стороны Большого Девятинского переулка, не расположены системы сканирования московского эфира. А там прямо из окон Дом правительства РФ виден. И есть технологии, позволяющие с расстояния снимать микроколебания стекол, вызванные звуками человеческого голоса или стуком компьютерной клавиатуры. Сами американцы, кстати, в некоторых странах вставляют в стекла своих посольств золотые нити, блокирующие вибрацию.

В таком контексте публикация YahooNews выглядит как ретроспективная попытка свалить с больной головы на здоровую с целью оправдать незаконную и бессмысленную конфискацию российского имущества в США. Скоро ведь должен начаться суд по этому вопросу. Как бы мы ни относились к американскому суду, это в любом случае скандальная ситуация. А тут YahooNews, ранее не замеченная в серьезных исследованиях на тему шпионажа, очень вовремя выступила.

С другой стороны, в материале разбросаны очень интересные детали, которые должны обратить на себя внимание профессионалов. В разведывательном мире есть уже давно сложившаяся традиционная форма информационного давления: «журнально-книжная война». Ни одна резонансная разведывательная операция, даже дела давно прошедших дней, никогда не освещается в СМИ, специализированных книгах или ветеранских воспоминаниях и мемуарах полностью. Но дело даже не в понятных фигурах умолчания, отсутствии реальных имен или отказе от описания методов работы. Дело в том, чтобы заставить противоположную сторону нервничать и тратить ресурсы.

Классический пример – споры вокруг фигуры Олдрича Эймса, одного из самых успешных советско-российских агентов в ЦРУ. Согласно официальной американской версии, Эймс был раскрыт случайно специальной группой следователей, обратившей внимание на то, что он живет не по средствам. Проверка якобы велась «вообще» по фактам утечек и по последствиям массового провала американской агентурной сети в Москве в середине 1980-х годов. Но затем в газетных и журнальных публикациях в США стали появляться материалы с намеками на то, что якобы на самом деле раскрытию Эймса способствовала не чудовищная жадность его жены, а некий высокопоставленный агент в Москве. Публикации эти исходили от журналистов и историков, традиционно занимавшихся проблемами разведки и имеющими соответствующую солидную репутацию.

Любые тексты на эти темы (газетные, журнальные и книги) читаются под микроскопом. «Пробрасывание» каких-то тем для дальнейшего изучения – часть игры.

Основная цель – не только заставить противника нервничать, но и усомниться в том, что у событий есть только один вариант трактовки. А вдруг действительно произошла утечка в прессу или в мемуарах кто-то что-то неосторожно выболтал? Создается группа для изучения темы, отвлекаются ресурсы, начинается проверка, людей дергают, подозревают, складывается нервозная атмосфера, которая мешает работать по профилю.

Споры вокруг Эймса длятся уже два десятилетия. Причем в некоторых публикациях в российской прессе проскальзывала мысль, что американцы зря так на Эймсе сосредоточились. Впаяли ему пожизненное, сделали из него «предателя всех времен и народов», повесили на него все грехи. А ради чего? Может быть, ради того, чтобы заретушировать таким образом куда большую проблему? И не все грехи его? Может, там не один такой Эймс на Москву работал, а их полтора десятка? Ищите. Нервничайте. Выделяйте ресурсы. Вот и думайте сами: то ли это «ответка» на американские провокации в письменном виде, то действительно не на Олдриче Эймсе свет клином сошелся.

Вот и сейчас в тексте YahooNews можно навскидку найти несколько таких «проброшенных» данных, которые на деле вполне могут оказаться элементарной дезинформацией или отвлекающим маневром.

Например, уже упомянутое сообщение, что «американцы лишились в результате действий российских разведчиков возможности связываться с важной агентурой». Намек на все того же Смоленкова? Но он в описываемый период времени уже в посольстве не работал, а был в Москве. Значит, на кого-то еще? Или сообщение о том, что ФБР считает, что в недрах американской контрразведки работает российский агент. Если это так, а чем черт не шутит, то следует озаботиться его безопасностью. Вывезти в Россию, поселить в Крыму и организовать утечку о том, как ему прекрасно теперь живется на берегу теплого моря в доме за миллион долларов.

Но, с другой стороны, и то и другое может оказаться «пробросом», «проверкой на вшивость». Вдруг русские действительно задергаются, тут мы их и прихватим. В таких многоходовках никогда не бывает прямой линии, все сюжетные ходы искривляются и размножаются в самых непредсказуемых направлениях.

Самое простое решение в данном случае – плюнуть и забыть. Мол, YahooNews не тот ресурс, через который обычно проводятся активные мероприятия. Но это как раз было бы не совсем верным. Подобные пробросы через, например Washington Post, традиционно связанную с американским разведывательным сообществом, или через New York Times, у которой сейчас сезонное обострение шпиономании, выглядели бы как раз слишком грубыми. Хотя источники этих уважаемых изданий традиционно больше заслуживают доверия, но времена сильно поменялись, и американские СМИ массово перешли на темную сторону на почве усиливающегося раскола в обществе. Понятия «заслуживающий доверия источник» уже не существует, как и стандартов поведения.

Теперь все дозволено и все возможно, что делает жизнь интересней, но сложнее. Но мы ведь такое любим, правда?