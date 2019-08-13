Россия оказалась любимой темой Трампа в Twitter

Президент США Дональд Трамп в своих записях в Twitter упоминал Россию чаще, чем любую другую страну.

С момента избрания на пост президента в 2016 году Трамп сделал 1 тыс. 384 упоминания зарубежных стран в своих записях в Twitter, всего упоминается 81 зарубежная страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Economist.

Чаще всего в сообщениях Трампа появлялась Россия – 297 раз. Второй по популярности стала КНДР – 163 раза, на третьем месте Китай.

Напомним, накануне Трамп прокомментировал в Twitter взрыв на полигоне в Архангельской области, заявив, что США «многое узнали» в связи с этим инцидентом.

«У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!», – написал он.

Напомним, американская разведка считает, что недалеко от Неноксы взорвался прототип крылатой ракеты «Буревестник», которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

В Минобороны и Росатоме указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Инцидент на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пять сотрудников Росатома, которые пытались предотвратить взрыв. Они посмертно награждены орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.