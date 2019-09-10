Выяснилась позиция Трампа по отношению к завербованным США шпионам

Президент США Дональд Трамп опасался, что использование американской разведкой шпионов на чужой территории может подорвать его личные отношения с лидерами других государств, и называл завербованных агентов спецслужб предателями своей страны, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

«Президент считает, что мы не должны так поступать друг с другом», – передает слова источника ТАСС.

Трамп опасался, что использование шпионов повредит его отношениям с лидерами других государств, а также выражал сомнения по поводу ценности информации, которую предоставляют эти источники. Экс-сотрудник разведки высокого ранга отметил, что Трамп считает шпионов «продавшими свою страну».

CNN ранее сообщал, что в 2017 году США якобы тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России - дипломата Олега Смоленкова, который позже работал в администрации президента.

СМИ сообщили, что в российском посольстве Смоленков выполнял второстепенные функции и не имел доступа к секретной информации.

«Эвакуацию шпиона» из России в США сочли «колоссальным провалом».