Источник раскрыл подробности работы «эвакуированного шпиона» Смоленкова

Предполагаемый американский «шпион» в российском правительстве Олег Смоленков, якобы эвакуированный в США в 2017 году, выполнял в российском посольстве в Вашингтоне второстепенные функции и не имел доступа к секретной информации, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

«В общем, функции Смоленкова в посольстве были второстепенными, никакой секретной информацией он не владел – но мог хорошо подняться», – отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на собеседника, знавшего Смоленкова.

По словам источника, Смоленков выполнял в дипмиссии «лакейскую» функцию. «Встретить посла, встретить жену посла, подать автомобиль к нужному подъезду, записать шефа к хорошему зубному», – перечислил задачи вероятного «шпиона» собеседник издания.

Другой источник пояснил, что Смоленков около 15 лет назад жаловался, что не видит перспектив. «Зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая», – отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что род деятельности Смоленкова не предполагал контактов с первым лицом.

Американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Предполагалось, что «шпионом» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

Источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ якобы был экс-сотрудник аппарата Олег Смоленков.