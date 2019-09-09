Американские СМИ: США секретно эвакуировали своего шпиона в правительстве России

В 2017 году США в ходе секретной миссии успешно переправили из России одного из своих шпионов наивысшего уровня в российском правительстве, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Источник CNN заявил, что вывоз шпиона был связан с опасениями, согласно которым президент США Дональд Трамп мог скомпрометировать внедренного агента и способствовать его разоблачению.

Так, телеканал сообщает об инциденте, когда Трамп встретился в 2017 году в Белом доме с главой МИД России Сергеем Лавровым и тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. Тогда американский лидер якобы обсуждал с ними секретные предоставленные Израилем разведданные.

При этом директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл сообщила телеканалу, что эти сведения не соответствуют действительности. Представитель госсекретаря Майка Помпео не стал комментировать этот вопрос, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что этот репортаж неверен и «может подставить под угрозу жизнь».

Напомним, в декабре 2018 года в России задержали гражданина четырех стран Пола Уилана, его подозревали в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.