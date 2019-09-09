Блогеры нашли эвакуированного из России возможного американского шпиона

В Сети предположили, что переведенным из России в США «шпионом высочайшего уровня», о котором сообщал телеканал CNN, мог быть бывший сотрудник Управделами президента Олег Смоленков, пропавший вместе с семьей в 2017 году в Черногории.

«Простой гуглинг в гуглньюсе, похоже, дал нам ответ на этот сложный вопрос. По времени, на которое ссылается CNN, вроде все сходится», – пишет автор телеграм-канала «Беспощадный пиарщик».

К посту прикреплена ссылка на новость 2017 года издания Daily Storm. В ней идет речь о пропавшем российском чиновнике, государственном советнике третьего класса Олеге Смоленкове, который отправился в Черногорию вместе с женой и тремя детьми и исчез вместе с семьей.

Отмечается, что по факту пропажи Смоленкова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным источника издания, Смоленков пропал 14 июня 2017 года.

«В интернете в открытом доступе есть данные о том, что Олег Смоленков работал в посольстве России в США», – поясняет Daily Storm. Также он работал в аппарате правительства России, а в 2010 году ему был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США в ходе секретной миссии успешно переправили из России одного из своих шпионов наивысшего уровня в российском правительстве.