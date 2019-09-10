СМИ обнаружили след «эвакуированного» из России американского шпиона

Предполагаемый американский шпион, якобы вывезенный в 2017 году из России, может проживать в городе Стаффорд (штат Виргиния) вместе с женой, сообщают СМИ.

Источник в госорганах США подтвердил «Коммерсанту», что агентом ЦРУ, якобы работавшим «в российском правительстве», является бывший сотрудник аппарата Олег Смоленков.

Издание также утверждает, что нашла дом где сейчас могут находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около 925 тыс. долларов некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Газета утверждает, что супругу Смоленкова зовут именно Антонина. Фото особняка снаружи и изнутри есть на сайте одного из местных агентств недвижимости. Его площадь составляет порядка 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат.

Данные источников «Коммерсанта» о том, мог ли Смоленков передать США ценную информацию, разнятся. Одни говорят, что он занимался технической работой – закупками, организацией поездок и личными поручениями начальства и мог поделиться только «расхожими слухами».

Другие же указывают, что он работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был Юрий Ушаков, сейчас занимающий пост помощника президента по международным делам.

Также он пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к президенту России Владимиру Путину, говорят собеседники газеты.

Аналогичные данные приводит телеканал NBC. Ранее сообщалось, что предполагаемый осведомитель живет в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия).

Сообщалось, что корреспондент телеканала приехал к его дому и позвонил в дверной звонок. Через несколько минут после появления сотрудника NBC у здания на место подъехали «двое молодых людей на внедорожнике», которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов о причине проявляемого интереса.

Вероятно, это были агенты правительства США, наблюдающие за домом россиянина, сказал NBC бывший сотрудник правоохранительных органов.

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. В МИД подчеркнули, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».