Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации американского шпиона» из России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение телекомпании CNN об «эвакуации» из России американского агента, якобы работавшего в российском правительстве в 2017 году.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», – передает ТАСС ответ Трампа на просьбу прокомментировать утверждение CNN.

В свою очередь официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной. «Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны», – отметила она.

«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», – добавила Брамелл.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула, что репортаж «не просто неточен». Распространенные телекомпанией данные «ставят под угрозу жизни» людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. В МИД подчеркнули, что «такого бреда CNN еще не придумывала».

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